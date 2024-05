Dalla finanza al tennis: grazie a una borsa di studio il faentino Leo Fabbri protagonista dei campionati universitari in Usa

Dalla Romagna al Texas, per approfondire i suoi studi in finanza, negli Stati Uniti, e per coltivare la sua passione per il tennis. Leonardo Fabbri, giovane tesserato del Tennis Club Faenza, è da poco rientrato in Italia dopo la sua prima annata da studente–giocatore in un college statunitense. "Ho frequentato il primo anno alla St. Mary’s University di San Antonio, in Texas – racconta Leonardo, classe 2003 –. Dopo aver terminato il liceo sscientifico, ho deciso di affrontare questa esperienza per studiare “Finance e risk management” e per imparare bene la lingua inglese in un college che, al tempo stesso, potesse darmi la possibilità di giocare a tennis a livelli importanti".

Fabbri ha fatto parte della squadra della St Mary’s University che ha disputato il campionato Ncaa, la grande organizzazione sportiva universitaria americana che oltre ai noti campionati di basket e football americano, comprende altri sport come appunto il tennis. Di fatto è stato il primo faentino a mettere piede nella Ncaa. "La St Mary’s University milita nella Second Division ed è inserita nella LoneStar Conference, composta da università di Texas, Oklahoma, New Mexico e Arkansas. Ho giocato in una squadra cosmopolita, composta da un paio di ragazzi statunitensi, un tedesco, un estone, uno spagnolo e un peruviano, in un bel mix di culture. Alla fine ci siamo piazzati a metà classifica. Non siamo riusciti a qualificarci per le finali nazionali, tuttavia è stata una bella esperienza, mi sono divertito parecchio".

La St. Mary's University è un'università privata che Leo Fabbri ha potuto frequentare grazie anche ad una borsa di studio che gli è stata concessa come giocatore di tennis, con la quale si è pagato una parte dell’iscrizione al college. "Al termine del primo anno ho superato tutti gli esami, quindi sono soddisfatto anche nello studio. E mi sono trovato bene a San Antonio, città molto grande, con un sacco di intrattenimenti, dove è sempre caldo e anche in dicembre si gioca a tennis all’aperto. Là non ci sono campi coperti". Leo ripartirà per gli States a metà agosto, per affrontare il secondo anno del suo corso universitario quadriennale. Prima lo attende l’impegno con la squadra del Tennis Club Faenza che sta disputando il campionato di Serie B2: "Speriamo di riuscire a salvarci: sarebbe un bel risultato per il nostro circolo".