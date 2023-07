Sorpresa a Faenza: Fausto Leali visita le realtà musicali colpite dall'alluvione

Una visita a sorpresa mercoledì mattina per alcune associazioni e realtà culturali faentine. In città è passata una delle voci più riconoscibili della musica italiana. Il celebre cantautore Fausto Leali ha incontrato alcune tra le persone più colpite dall'alluvione dello scorso maggio.

In particolare Leali ha fatto visita alle realtà musicali che hanno perso sedi, strumenti e che hanno accumulato danni ingenti, al punto di rischiare di non ripartire. Tra queste c'è certamente la Artistation School of Arts, completamente inondata già durante la prima piena del 3 maggio.

Leali, accompagnato da Giordano Sangiorgi, fondatore del Meeting etichette indipendenti (Mei) di Faenza, è andato a portare la sua solidarietà alla sede, ripulita dal fango, dell'associazione, incontrando Mattia Lucatini, che insegna proprio ad Artistation.