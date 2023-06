Musica e solidarietà, Michele Fenati in tour raccoglie fondi per gli alluvionati 

Sul palco a portare la sua musica e quella di grandi cantautori italiani, senza dimenticare la solidarietà. Michele Fenati, artista ravennate, dal 9 luglio al 12 agosto sarà impegnato nel suo tour nazionale che prende il via dal castello d'Este di Mesola, nel ferrarese. Dodici le tappe previste in un giro d'Italia che toccherà la Lombardia, ma si svilupperà anche da La Spezia a Gorizia, al Trentino e al pesarese. In Emilia Romagna, dopo Mesola, Fenati sarà il 25 luglio a Castenaso e il 10 agosto al Parco delle Lavandaie di Lugo. Parte degli incassi del tour sarà devoluta alla Romagna colpita dall'alluvione.

Fenati è reduce dalla pubblicazione del suo nuovo disco, "Dall'altra parte del mare", composto da 11 brani inediti. Uscito lo scorso inverno, il sesto album dell'artista è in lizza per il Premio Tenco ed ha già avuto ottime recensioni. Nel suo tour dal vivo, dal titolo "Michele Fenati, musica, musica, musica" si esibirà suonando la chitarra, accompagnato dal pianista Vincenzo Fabbri. Si alterneranno nelle varie tappe altri strumentisti, per una line up che avrà sempre anche violino e violoncello.

Fenati si è già reso protagonista di eventi con scopo solidale. Nel 2019 con il suo concerto al Teatro Rossini di Lugo raccolse oltre 2200 euro per i bambini malati di Leucemia.