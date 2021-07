"Festeggiamo a 50 anni dal diploma": pubblicano una foto per ritrovare i compagni di classe

"Cari compagni di classe, vi va di rivederci?", è questa la proposta lanciata da un gruppo di ex studenti dell'Itis di Ravenna che si rivolge a RavennaToday per rintracciare i compagni di scuola a 50 anni di distanza dal diploma. Era infatti l'anno scolastico 1970/71 quando si diplomava la classe 5^ C Elettrotecnica, immortalata in questa foto insieme ad alcuni professori e a un bidello. "Un anno e mezzo fa avevamo iniziato a parlare di una riunione con tutti i compagni di classe, poi è arrivato il Covid a interrompere i nostri contatti. Adesso però vogliamo riprovarci", racconta Ivo Giachi che, insieme a Ottaviano Rossi, ha iniziato la ricerca dei vecchi compagni.

Per ora i ragazzi della 5^ C hanno già rintracciato altri cinque vecchi compagni di scuola, ma sono ancora molti quelli che mancano all'appello. Un paio di loro ai tempi della scuola abitavano ad Alfonsine, altri due erano di Lugo, mentre la gran parte degli altri compagni di scuola era della zona di Ravenna. "La nostra classe era stata tra le prime a 'collaudare' la nuova scuola che dal centro si era trasferita nell'attuale area di via Marconi", ricorda Ivo. La speranza è quella di ritrovare il maggior numero di compagni di classe per poter festeggiare insieme con una cena a 50 anni esatti dal diploma.