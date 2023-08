Il festival "NYCanta" sceglie Faenza per la finale nazionale: parte una campagna per gli alluvionati

Un'importante vetrina per la città unita al sostegno per uno dei settori maggiormente colpiti dall'alluvione. Il Teatro Sarti di Faenza è stata scelta come sede per la finale nazionale di "NYCanta", il festival della musica italiana di New York organizzato dall'Associazione Culturale Italiana della Grande Mela. L'evento si svolgerà il domenica 17 settembre con ingresso gratuito e donazione libera e sarà presente una giuria di esperti costituita per l'occasione, come anteprima del Mei (Meeting etichette indipendenti) di Faenza, in programma in città dal 6 all’8 ottobre.

Le selezioni italiane si terranno tra il 24 e il 30 agosto, con tre semifinali dedicate agli artisti già iscritti regolarmente al "NYCanta" che avranno superato la prima selezione online, come indicato nel regolamento. Nel dettaglio la prima semifinale si terrà per il sud Italia il 24 agosto in Sicilia, quella per il centro il 28 agosto in Toscana e l'ultima per il nord Italia il 29 agosto in Lombardia. Le località, i luoghi e gli orari di svolgimento saranno comunicati ai diretti interessati che avranno facoltà di scelta per partecipare alla semifinale più comoda da raggiungere.

Le valutazioni in presenza, nel corso delle tre semifinali, saranno curate dalla stessa commissione coinvolta per le prime operazioni di selezione online. Per gli artisti italiani e di origine italiana residenti all'estero, già iscritti regolarmente, tutte le fasi di selezioni saranno realizzate esclusivamente online in date e modalità che verranno comunicate agli stessi, come indicato nel regolamento di partecipazione.

La serata faentina è realizzata in collaborazione con AudioCoop alla quale l'Associazione Culturale Italiana di New York ha già destinato una donazione in denaro per sostenere il comparto musicale gravemente colpito dalla recente alluvione. È stata inoltre aperta una raccolta fondi specifica che durerà fino al 30 settembre 2023 e, durante la finale italiana del NYCanta, domenica 17 settembre, saranno resi noti i risultati ed elencati alcuni dei tanti progetti destinatari del sostegno.