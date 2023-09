La solidarietà fa il bis: per il secondo anno alla 'Fira' torna il "piatto sospeso"

Un aiuto a cinque nuclei familiari i difficoltà grazie alla generosità del territorio. Sono 31 le persone che in questi giorni, alla Fira di Sett Dulur di Russi, in programma fino al 18 settembre, possono ritirare una cena gratuita, offerta nell'ambito dell'iniziativa "Un piatto sospeso", promossa dall'associazione Baseball Godo. Per poter cenare alla Fira occorre presentare un buono consegnato dal Comune di Russi su indicazione dei servizi sociali.

"Ancora una volta - commenta l'assessora alle Politiche sociali, Monica Grilli - è doveroso mettere in evidenza la grande disponibilità delle associazioni che fanno parte del mondo del volontariato ad aiutare chi è più in difficoltà. A Russi l'associazionismo è sempre stato vicino all'Amministrazione comunale, in particolare quando abbiamo chiesto il loro contributo a fronte di situazioni straordinarie, dalla pandemia all'alluvione.

Il 'piatto sospeso' rientra nella progettualità di questa Amministrazione comunale, che comprende, ad esempio, la raccolta di materiale scolastico per i bimbi che ne sono sprovvisti, i pacchi dono a Natale, i viveri distribuiti durante il Covid. Gesti concreti che testimoniano la grande generosità dei russiani nei confronti dei meno fortunati".