Una danza 'scatenata' sotto la torre: a Cervia il flash mob della Notte Rosa

Una forte energia positiva, un ritmo al quale non sarà possibile dire di no. Alle 18 in punto di sabato 6 luglio scatterà l’ora X e la Romagna intera, dalla costa fino all’entroterra, scenderà in strada, nelle piazze, nelle spiagge, sui lungomari e nelle arene per un grande flash mob collettivo che celebra il “Weekend Dance”, la voglia di muoversi, saltare, danzare e cantare.

Nel ravennate sarà Cervia a ospitare l'iniziativa, con la musica che inonderà piazzale Evangelisti, sotto la Torre di San Michele. Le altre nove località in cui si svolgerà in contemporanea il flash mob saranno Ballaria Igea Marina, al Polo Est Village in via Panzini; Cattolica in piazza Primo Maggio; Cesena in piazza della Libertà; Comacchio al Lido Estensi in viale Carducci angolo viale dei Pini; Forlì in piazza Saffi; Misano in piazzale Roma; Riccione in viale Ceccarini 80; Rimini in piazzale Kennedy; Sarsina in piazza Plauto. I partecipanti saranno istruiti da dei ballerini sui passi da seguire.

Il tutto sulle note di “Weekend Dance”, appositamente realizzate da Moreno il Biondo con Claudio Cecchetto e la collaborazione di altri dj, proprio per La Notte Rosa. Un brano dance che lancia un messaggio di allegria e condivisione per celebrare lo spirito festoso e accogliente del territorio.Sul sito e sui social de La Notte Rosa è online il video tutorial, con la coreografia curata da Alessia Molinari di Cruisin’Arts e i ballerini che danzano al ritmo di “Weekend Dance” presentando il balletto del flash mob a cui tutti potranno fare riferimento per imparare i passi.