Al Rione Verde i primi aiuti grazie alla 'Maglia del Volontario'. "Non vogliamo fermarci qui"

Va a gonfie vele la vendita solidale della "Maglietta del Volontario", il progetto di raccolta fondi ideato da un gruppo di persone che si sono incontrate per caso in Romagna aiutando gli alluvionati. Sono già quasi 600 gli ordini ricevuti e per ogni maglietta venduta vengono raccolte dieci euro in beneficenza. "Riusciamo a dare un piccolo aiuto che però ci riempie di felicità", racconta Luca, titolare della tipografia Stampami che realizza le maglie.

Lui, insieme a Mattia di Savignano e a Simona, della provincia di Firenze, hanno dato il via a questa iniziativa che ha permesso di destinare le prime 3mila e 500 euro ad alcuni nuclei familiari tra i più colpiti dal disastro che ha flagellato il territorio. La prima consegna è avvenuta sabato scorso, ad alcune famiglie del Rione Verde, al termine dell'ennesima giornata passata dai tre ragazzi a spalare insieme a tanti volontari da loro coordinati.

"Tra due settimane replicheremo al Rione Rosso - aggiunge Luca - e andremo avanti fino a quando arriveranno richieste". Si sono attrezzati con un portale per ricevere gli ordini anche da chi ha scoperto la loro storia e ha voluto contribuire, pur vivendo fuori regione. "Sono stato contattato anche dalla Sicilia - dice ancora Luca - ed è davvero bello quello che sta accadendo. Siamo contenti che le persone abbiano capito le finalità del progetto e stiano continuando a donare".

Insieme alla maglietta, stanno spuntando bottiglie di vino con il logo del volontario e della volontaria, realizzata sempre da Andrea, il tatuatore di Campi Bisenzio che Luca e Mattia hanno conosciuto tramite Simona, venuta dalla Toscana a Faenza la prima volta, per dare una mano, circa un mese fa. E che ora torna ogni fine settimana. Le bottiglie, precisa Luca, "ci sono state donate dal Podere Ortali di Casola Val Senio e per ora le stiamo regalando alle persone che aiutiamo". Ma non esclude che possa diventare anche questo un gadget solidale.

"C'è tanto entusiasmo e quando abbiamo incontrato le famiglie per la donazione l'emozione è stata fortissima. Noi riusciamo a dare, in fondo, un piccolo contributo di 500 euro, che può servire per delle piccole spese nell'immediato. E ci è capitato di sentire da una persona che aveva perso tutto che avrebbe diviso questi soldi con il suo vicino di casa, anche lui colpito pesantemente dall'alluvione. Ci ha commosso e abbiamo chiesto di indicarci il nominativo. Con le prossime donazioni - conclude Luca - aiuteremo anche lui".