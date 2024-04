Lugo, Sant'Agata, Conselice: negli scatti di Luigi Iorio le ferite della Romagna a un anno dall'alluvione

A quasi un anno dall'alluvione che ha messo a dura prova la Romagna, continuano le iniziative che ricordano quei giorni scolpiti nella memoria delle persone. Momenti fissati anche nel fotoreportage realizzato da Luigi Iorio, dal titolo "Era di maggio l’alluvione del 2023 e il post in Romagna”. Un libro che si snoda tra le fotografie e le storie che Iorio, fotografo napoletano trapiantato a Lugo da 10 anni, riporta dalla Romagna colpita dall’alluvione del maggio 2023.

Nella sua fotografia ha sempre raccontato il territorio con reportage, disponibili sul suo sito (luigiiorio.it), ma anche con riflessioni sugli spazi urbani. Luoghi e paesaggi modificati dagli umani con il progetto “Post-Metropoli, l’Italia che resta” e il ciclo di mostre Luoghi non Luoghi. “Era di Maggio” parte da Lugo sommersa dall’alluvione, passa dalla martoriata Sant’Agata sul Santerno, arriva all’annegata Conselice. Una serie di immagini parlano del dramma subito da questi territori, ma i racconti raccolti portano più in profondità, accendendo un faro sui problemi che ancora ci sono in Romagna. Luigi Iorio, si sottolinea, gira dalla via Emilia all’Appennino per raccontare una Romagna che fatica a rialzarsi anche se nei grandi media non ne parlano più, e non parlandone più per gli italiani i problemi non ci sono più.

Come ricorda il giornalista Nevio Casadio, autore della prefazione, Luigi Iorio seguendo la tradizione dei grandi foto-reporter ci racconta di un Emilia Romagna che si percepiva un gigante ma scopre con l’alluvione che è un nano, le storie raccontate in questo libro sono storie che abbiamo sentito in Polesine nel 1951, a Sarno nel 1998 e tante altre. Nessuno immaginava di sentirle qui. “Il reportage di Luigi Iorio - sottolinea Casadio - aiuterà nel tempo a tener viva la memoria. A non dimenticare".

Alessandro Bongarzone, anche lui giornalista, nella sua postfazione scrive che “Le foto di Luigi, nella loro crudezza e violenza, richiamano alla responsabilità della violenza con cui abbiamo sottomesso il creato per piegarlo ai nostri voleri, individuali e collettivi. Inoltre, quelle foto e quelle storie ci richiamano all’implacabile scorrere del tempo: quello passato (che ha prodotto la catastrofe) e quello che “ci resta” (ormai sempre meno) per evitare guai peggiori”.