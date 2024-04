È di Faenza uno degli attivisti scelti dalla ong di Bono degli U2 come ambasciatore in Italia

Un giovane faentino è stato nominato ambasciatore da Bono Vox degli U2. Nicola Sangiorgi è stato selezionato dalla Ong One Campaign, co fondata da Bono per condurre campagne contro la povertà, con il compito di chiedere ai candidati e candidate alle elezioni europee di assicurare un futuro equo e dignitoso per tutti e ovunque. Il programma, denominato Youth Ambassador, in Italia è un'opportunità di volontariato rivolto ai giovani che desiderano sviluppare competenze e conoscenze nel campo della giustizia climatica, delle elezioni e della salute globale.

Trenta ragazzi da tutta Italia si sono ritrovati a Roma per seguire due giorni di formazione sulle attività che svolgeranno durante l’anno come attivisti. In particolare, quest'anno chiederanno appunto ai candidati alle elezioni europee di impegnarsi a sostenere i finanziamenti per porre fine alle malattie prevenibili, combattere la crisi climatica e garantire un futuro in cui il luogo in cui si vive non determini la possibilità di sopravvivere. La prima a firmare questa dichiarazione di intenti è stata la rappresentante dei Verdi Benedetta Scudieri, che ha incontrato e discusso con gli Youth Ambassador nella capitale.

Insieme ad altri quasi 200 Youth Ambassadors di ONE in Francia, Belgio, Germania e Paesi Bassi, le attiviste e gli attivisti italiani guideranno questa campagna per tutto il 2024, coinvolgendo i candidati e le candidate invitandoli a firmare una dichiarazione d’intenti per impegnarsi a garantire un futuro equo e dignitoso per tutti, ovunque.

"Gli Youth Ambassadors di ONE in Europa useranno la loro voce per chiedere alla prossima generazione di decisori politici dell'Unione Europea di impegnarsi a dare priorità agli investimenti nella salute e nel pianeta per offrire un futuro equo e dignitoso per tutti”, ha speigato Emily Wigens, direttrice EU di ONE Campaign. “I prossimi 5 anni determineranno se l'Unione Europea è all'altezza del compito di affrontare le più grandi sfide della nostra generazione: dal rafforzamento della salute globale al mantenimento delle promesse sul clima, fino alla costruzione di un futuro sostenibile per tutti, ovunque”, ha sottolineato Nicola Sangiorgi.