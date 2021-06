C'è anche un giovane ravennate fra i protagonisti della nuova stagione di “Summertime”

Non è certo una cosa abituale, a 15 anni, mentre passeggi per il centro commerciale della tua città, essere fermato da un paio di ragazzini un po’ più giovani che, timidamente, ti chiedono “sei proprio tu l’attore che abbiamo visto in tv?”. Invece è capitato davvero, pochi giorni fa, ad Andrea Butera, quindicenne ravennate, studente dell’Itis e appassionato di cinema e di recitazione che, dopo aver partecipato ai casting dell’anno scorso, è stato scelto per interpretare uno dei coprotagonisti della seconda stagione di “Summertime”, la serie originale Netflix girata sulla riviera romagnola.

La seconda stagione della serie sarà disponibile nelle prossime settimane in Italia e all'estero e, fra i nuovi personaggi previsti dalla sceneggiatura, c’è anche Alfredo, un nuovo amico di Blue, sorella della protagonista Summer: e il ruolo in questione è stato proprio affidato ad Andrea Butera. Un giovane che da sempre ama esprimersi e recitare. Da quando aveva 11 anni è infatti speaker di Radio Immaginaria, e recentemente ha anche iniziato una specifica scuola di recitazione a Cesena. Andrea sintetizza con una battuta la sua partecipazione a Summertime “è stata un’esperienza bellissima, anche perché con gli attori protagonisti e con i registi si è subito instaurato un clima di armonia e complicità”. Un'avventura che non termina qui, visto che Andrea è già pronto per le riprese della terza stagione della serie, che dovrebbero cominciare a breve.