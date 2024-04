In sella alla bici elettrica per la campagna faentina alla scoperta della fioritura delle mele

In giro con la bici elettrica a scoprire la fioritura dei meleti e l'impollinazione, ascoltando il racconto del produttore e dell'impollinatore. Torna il Pink Lady “Bee-bike Tour”, che mette al centro dell’esperienza itinerante una realtà produttiva d'eccellenza, con un modello sostenibile legato al territorio fatto di aziende agricole di piccole dimensioni, frutteti a misura d'uomo regolarmente curati e rinnovati e un rigido presidio della qualità. La pedalata porterà all'azienda agricola del produttore Giuliano Donati a Faenza, per far conoscere il modello unico basato sulla sostenibilità e una filiera equo-solidale. L'appuntamento è per sabato 13 aprile.

L'itinerario è un percorso guidato ad anello, con sosta finale per un picnic dal produttore che accoglierà gli ospiti insieme all’apicoltore Marco Gaudenzi dell’azienda La Castellina, per scoprire non solo il lavoro svolto per proteggere i meli e gli impegni dei produttori Pink Lady, ma anche le buone pratiche messe in atto con il programma Bee Pink. Infatti, le api sono alleate indispensabili dei frutteti affinchè dai boccioli bianco-rosati si possano in autunno raccogliere le mele Pink Lady. La vita di un fiore di melo varia dai 2 ai 10 giorni e il periodo dell’impollinazione è quindi molto breve. Grazie a partnership con gli apicoltori locali, al momento della fioritura vengono posizionate delle arnie nei frutteti Pink Lady, garantendo così una impollinazione ottimale e la trasformazione dei fiori in frutti.

Fortemente radicata nel territorio della Romagna, oggi il sistema filiera conta in quest’area vocata la presenza di 260 frutticoltori per 650 ettari. Creata da più di 25 anni, a oggi l’Associazione Pink Lady Europa conta su oltre 3.249 produttori, 13 distributori autorizzati e 10 vivaisti italiani, francesi e spagnoli.

L'evento è gratuito, il raduno è previsto davanti all'azienda agricola alle 10 di sabato. Informazioni e prenotazioni su https://www.bicievacanze.it/news-ed-eventi/pink-lady-bee-bike-tour-13-aprile-2024-faenza-tour-in-e-bike-guidato-gratuito/.