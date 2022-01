Gli specialisti del matrimonio: azienda ravennate premiata per il suo servizio catering

Le coppie hanno indicato Eventi Catering tra i migliori professionisti dei matrimoni in Italia attraverso Matrimonio.com, piattaforma che celebra la nona edizione dei prestigiosi premi Wedding Awards, a cui partecipano oltre 65 mila imprese iscritte al portale. I Wedding Awards sono gli unici premi del settore assegnati sulla base delle recensioni delle coppie sposate, ed è proprio questa la loro forza. Questo premio riconosce Eventi Catering, della categoria Catering, come uno dei professionisti più raccomandati dalle coppie sposatesi nel 2021.

I Wedding Awards sono nati con l’obiettivo di riconoscere l’eccellenza del servizio offerto dalle aziende del settore nuziale in Italia e con gli anni è diventato un marchio di garanzia per le coppie alle prese con i preparativi di nozze. Attualmente, questi premi si basano su circa 8 milioni di recensioni di coppie iscritte al portale. Una cifra importante in continuo aumento che rende i professionisti premiati estremamente orgogliosi e motivati a competere per vincere il premio anno dopo anno. Eventi Catering ha ottenuto un totale di 216 recensioni nel sito di riferimento, grazie alle quali ha ottenuto il premio.