Dalla 'via Verde' ai trabocchi: ciclisti ravennati in tour tra Abruzzo e Molise

Scegliere la bici non solo come strumento per spostarsi, ma anche come scuola di vita, approfondimento e divertimento. Oltre che di occasione di socialità. Con questo spirito il gruppo ciclistico U.s. Acli Santo Stefano di Ravenna organizza anche quest'anno una pedalata alla scoperta di territori anche fuori dalle tradizionali vie del turismo.

Dal 6 al 10 maggio il gruppo toccherà diverse città tra l'Abruzzo e il Molise, visitando i percorsi che vanno dalla via Verde alla costa dei Trabocchi. Partendo da Ortona il gruppo passerà per Vasto e San Salvo, in provincia di Chieti, per poi proseguire fra i caratteristici paesaggi del Molise: Mafalda, SanFelice del Molise, Trivento, Bagnoli del Trigno, Agnone, Capracotta, Isernia, Castelpetroso. E poi ancora Bojano, Campobasso, Larino, Ururi, San Martino in Pensillis, Campomarino, Termoli e risalita verso Montenero di Bisaccia e altri tantissimi piccoli comuni di origine albanese e croata per poi far rientro a Petacciato, base logistica del gruppo ciclistico.

Il responsabile Walter Raspa, nel presentare l’iniziativa, ha ricordato come il gruppo ciclistico US Acli dalla sua fondazione ha percorso migliaia di Km. In Italia ed all’estero, ricordando le più importanti: da quella del 1991 ancora a Petacciato, fiino a Città del Vaticano (del 1999), alla tappa a Lourdes, le Tre cime di Lavaredo, il nelle Marche, il Giro della Sardegna e il pellegrinaggio a Santiago de Compostela.