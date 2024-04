Da Tik Tok a Onlyfans, quali sono i rischi per i ragazzi? Lo spiega una guida "romagnola"

Una guida dedicata a genitori, insegnanti, educatrici ed educatori, per supportarli nell'educazione all'uso consapevole dei social degli adolescenti. È uscito “Genitori social ai tempi di tik tok e onlyfans. Come educare i figli a utilizzare internet in modo positivo”, nuovo saggio scritto da Andrea Bilotto, Ilenia Bozzola e Costanza Galante, edito dalla faentina Homeless Book all’interno della collana Best Practices in Education.

Nel testo gli autori non condannano l’uso dei social, ma spiegano che per poterli governare e non restarne schiacciati è necessario conoscere potenzialità e rischi. Da qui l’importante ruolo dei genitori chiamati ad aiutare i propri figli in questo percorso di consapevolezza su strumenti e mondi di cui spesso si sa troppo poco.

La guida è divisa in 6 capitoli. Nel primo vengono presentati gli effetti che il mondo dei social genera nelle nuove generazioni; nel secondo si descrivono i social network più in voga in questo momento, da TikTok a OnlyFans; poi si va avanti con un’analisi di fenomeni come il cyberbullismo, il sexting e la violenza online; infine, negli ultimi capitoli si trovano gli strumenti giuridici a disposizione per potersi tutelare da reati commessi o subiti online e una serie di consigli e buone prassi per dialogare ed essere d’aiuto ai propri figli.

I tre autori sono psicologi specializzati nel disagio giovanile e in educazione digitale e collaborano con diversi istituti scolastici. Andrea Bilotto, cervese, è anche presidente dell’Associazione italiana di prevenzione al Cyberbullismo e al Sexting e con Homeless Book ha già pubblicato “Dal Bullismo al Cyberbullismo”, “Meglio social che male accompagnati”, “Quale scuola scelgo dopo le medie”, “Dal cyberbullismo al sexting”. La copertina del libro è frutto di una collaborazione con l’Istituto Its Alfredo Oriani di Faenza, dove Bilotto presta la propria consulenza. Agli studenti della 4^A Grafica è stato affidato il compito di pensare a una cover ed è stata scelta quella di Irene Grossi.