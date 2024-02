Il 1 febbraio si celebra San Severo, il vescovo ravennate che si fece seppellire vivo

Il 1° febbraio Ravenna celebra San Severo, undicesimo successore di Sant'Apollinare e primo vescovo la cui esistenza è documentata. Severo è morto proprio il 1° febbraio nel 344 a Ravenna. Il suo culto è molto diffuso in Germania. La sua effigie, in abiti sacerdotali, è nell’area absidale della Basilica di Sant’Apollinare in Classe, congiunta all’iscrizione "sanctus severus", innegabile attestazione di culto fin dall’epoca antica, come lo sarà la Basilica eretta in suo onore all’interno della città di Classe.

San Severo è attestato al Concilio di Serdica (342-43), oggi Sofia, in Bulgaria, un Concilio che, tra i vari temi trattati, affermava la fede nicena, antiariana. Il suo nome compare tra i firmatari del Concilio, "Severus ab Italia, de Ravenna" e nella lettera inviata a Papa Giulio, "Severus ab Italia de Ravennensi".

Il racconto della sua morte s’intreccia con la storia della sepoltura della figlia Innocenza e della moglie Vincenza: "Un giorno, dopo aver celebrato la messa e avere preso il sacro corpo e sangue del Signore, rivestito della stola vescovile, ordinò di aprire il suo sepolcro ed entratovi vivo ordinò di esservi chiuso mentre giaceva fra la sposa e la figlia. E li pregando rese la preziosa anima a Dio. In tale pace e serenità morì il 1° febbraio. E molti prodigi mostrò il Signore presso il suo sepolcro, nella sua chiesa, che è situata nell’antica città di Classe, non lontano dalla zona che è detta Salutare, fino ai nostri giorni".

Con Severo si chiude la serie dei vescovi colombini, gli undici successori di Apollinare accomunati dalla leggenda legata alla loro miracolosa elezione per mezzo di una colomba: essa, posandosi sul loro capo nel momento in cui la comunità cristiana era radunata per l’elezione del vescovo, li avrebbe designati alla cattedra ravennate questo evento prodigioso, che induce i ravennati a venerare maggiormente la sua santità. In città, nel coro del Duomo di Ravenna c'è un grande quadro che raffigura la morte di Severo secondo la tradizione riportata nel Liber Pontificalis. L’opera, dipinta da Gioacchino Giuseppe Serangeli (1768-1852), ci ricorda oggi chi era. La chiesa di Ponte Nuovo è dedicata a San Severo.