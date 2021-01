Il 2021 è un anno avaro di ponti, il calendario delle festività non sorride

Dando uno sguardo al 2021, in particolare per quanto riguarda la possibilità di fare 'ponti', cioè di agganciare i weekend ai giorni di festa, il calendario non sorride a gite fuori porta e mini vacanze. Per fare qualche esempio il 25 aprile (Festa della liberazione) e Ferragosto, cadono di domenica, mentre il primo maggio (Festa dei lavoratori) e Natale cadono di sabato.

Ecco il calendario completo

Capodanno: 1 gennaio, venerdì

Epifania: 6 gennaio, mercoledì

Pasqua: 4 aprile, domenica

Pasquetta: 5 aprile, lunedì

Festa della liberazione: 25 aprile, domenica

Festa dei lavoratori: 1 maggio, sabato

Festa della Repubblica: 2 giugno, mercoledì

Ferragosto: 15 agosto, domenica

Giorno dei Santi: 1 novembre, lunedì

Immacolata: 8 dicembre, mercoledì

Natale: 25 dicembre, sabato

San Silvestro: 31 dicembre, venerdì