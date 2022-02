Il bando per le startup cooperative sbarca sui social con l'attore romagnolo Luigi Navarra

Coopstartup Romagna, il bando per la promozione di nuove cooperative nel territorio di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, sbarca su TikTok. La campagna prevede la realizzazione di una serie di 10 video da circa un minuto e racconta in maniera agile e divertente le caratteristiche di una startup cooperativa e come presentare il proprio progetto. Protagonista è il giovane attore forlivese Luigi Navarra, noto al pubblico del grande schermo per la partecipazione al film “Solo cose belle”. Regia e montaggio sono invece di Noemi Giugliano e Marco Mulana.

Nelle prime quattro edizioni Coopstartup ha distribuito circa 200mila euro per la costituzione di nuove cooperative in Romagna. La quinta stagione mette in palio 48mila euro di contributi a fondo perduto da suddividere tra 4 gruppi vincitori, oltre a numerosi servizi gratuiti per le startup vincitrici. Le iscrizioni sono aperte entro il 31 marzo, senza limiti di età, a tutti coloro che hanno un’idea imprenditoriale da realizzare in forma cooperativa. Le idee possono riguardare tutti gli ambiti settoriali e merceologici, in particolare quelli considerati dall’agenda 2030 dell’Onu.