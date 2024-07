Il cantante ravennate Raffaello Bellavista all'European Le Mans Series

Una 'vetrina' di prestigio per Raffaello Bellavista, pianista, cantante lirico e compositore di Brisighella che ha partecipato a un nuovo evento internazionale. L'artista 30enne si è infatti esibito, lo scorso fine settimana, all’autodromo di Imola in occasione della tappa italiana della celebre gara automobilistica European Le Mans Series. Bellavista si è cimentato in un'interpretazione dell’Inno di Mameli. Recentemente Bellavista, già vincitore del premio eccellenza italiana, è stato selezionato per il corso Cantante 4.0 presso il Teatro Comunale di Ferrara diretto da Leone Magiera.