Il Mei verso la compilation di brani sull'alluvione un anno dopo la tragedia

Dopo due maratone letterarie, musicali e teatrali di grande successo organizzate a dicembre e a maggio dal Coordinamento Scrittori ed Editori Faentini e dell’Unione Faentina in collaborazione con la Casa della Musica e la Compagnia Teatrale Solaroli tutt’e due di Faenza che hanno coinvolto oltre 60 tra scrittori, poeti, editori, cantautori, attori, musicisti e band, e dopo la presentazione fatta con il cantautore Martino Chieffo in anteprima all’evento di ringraziamento “Alluvione, un anno dopo, grazie” a cura della Regione Emilia – Romagna al Palacattani di Faenza, il Meeting delle Etichette Indipendenti sta raccogliendo, per una compilation di brani sui temi dell’alluvione con l’uscita prevista a settembre in occasione del prossimo MEI che si terra’ dal 4 al 6 ottobre a Faenza.

Il brano apripista sara’ proprio Terra Mossa di Martino Chieffo, al quale si sono aggiunti i brani di Isabella Del Fagio, Claudio Toschi, Antonella Donatini, Luti Chroma, Aga, Leandro Pallozzi,, tutti artisti di stanza tra Bologna e Rimini, per la realizzazione di un album in digitale abbinato a una realizzazione grafica attraverso un contest da abbinare a un murales da realizzarsi per il prossimo MEI di ottobre. Tutti gli artisti e le band che hanno brani sul tema dell’alluvione e vogliono inviarli al MEI possono farlo scrivendo alla mail mei@materialimusicali.it allegando il brano in Mp3 o Link, Bio e Foto dellì’Artista, Testo del Brano e altro eventualmente necessario. La compilation uscira’ in partnership con alcuni media sia cartacei che radio che on line per valorizzare i testi e i singoli artisti.

Sara’ cosi’ un ulteriore documento di testimonianza che si aggiunge, su quanto accaduto e sulle riflessioni necessarie, che si integra finalmente con un progetto musicale, a tutte le altre produziooni culturali realizzate come i docufilm, i video, i libri, i reading, le piece teatrali e tanto altro.