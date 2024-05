Da Ravenna a Misano, oltre duecento sub insieme per pulire i fondali dell'Adriatico

Oltre duecento sub pronti a immergersi nelle acque dell'Adriatico per raccogliere più rifiuti possibili dal fondale del mare. Domenica è in programma "Fondali Puliti Romagna", inziativa che coinvolge 13 scuole sub operanti nel mondo della formazione e divulgazione della subacquea. Le immersioni inizieranno a partire dalle ore 8:30 e si terranno tra Ravenna, Rimini, Cattolica e Misano.

Armati di pinne e dedizione, apneisti e sub si trasformeranno in spazzini delle profondità. Un gesto d'amore per il mare e le sue creature, spiegano gli organizzatori, e un monito per tutti noi a rispettare questo tesoro inestimabile. Un'operazione di pulizia meticolosa e impegnativa, che richiede non solo forza fisica, ma anche abilità e conoscenza dell'ambiente marino. I fondali, liberati dal peso dei rifiuti, potranno tornare a essere un rifugio sicuro per la fauna marina e un paradiso per gli amanti delle immersioni.

L'iniziativa si terrà a Ravenna al bagno “Torakiki”, a Lido di Classe all'“Oxide Beach”, a Ricccione vicino al Piazzale Marinai d'Italia zona n.48, a Misano Adriatico in Piazzale Roma, a Cattolica al Circolo Nautico di via Carducci 118. All'iniziativa aderiscono Blue Team Grande Onda, LionFish Scuba Club, ASD Blue Hole Accademy Diving School , Cesena Blu, Cesena In Blu, Cesena Sub, Cormorano Sub Forì, Easy Diver - Circolo Nautico Cattolica, Identici Diving School Ravenna, Polisportiva Comunale Riccione, Sub Atlantide Forlì, Sub Delphinus - Gruppo Sportivo Ravenna.CIC Centro Immersioni Cesena.

Collaborano Cattolica “Cooperativa bagnini Altamaree e La Regina, Misano Adriatico “Consorzio Servizi Spiaggia, Cooperativa Bagnini e Consorzio “Il Maestrale”, Riccione Cooperativa Bagnini, Ravenna Cooperativa Bagnini, Associazione Biennius, Hera, Associazione Marinai di Salvataggio della provincia di Rimini, Gruppo scaut Agesci, Associazione Internazionale Indomita. L'evento gode del patrocinio della Regione Emilia-Romagna, i Comuni di Ravenna, Rimini, Cattolica e Misano, la Lega Navale Italiana e Marevivo.