Diventare esperti del sound design: a Ravenna un corso gratuito di specializzazione

Si intitola "Sound design nelle performing arts" il corso di formazione permanente che parte per la prima volta, accanto al corso di alta formazione "Estetiche e tecniche della ricerca vocale e sonora", alla Malgola Scuola di vocalità e Centro di ricerca vocale e sonora di Ravenna. Si svilupperà tra aprile e maggio e sarà ospitato tra Teatro Rasi e Palazzo Malagola. È ideato e diretto da Ermanna Montanari, cofondatrice e direttrice artistica delle Albe e dallo studioso e docente dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Enrico Pitozzi. È nato nell’ottobre del 2021 e raccoglie attività dal respiro internazionale collegate tra loro: la scuola di vocalità, archivi sonori e audiovisivi tra i quali l’"Archivio Demetrio Stratos", il “Collegio Superiore di Estetica della Scena” che promuove partnership editoriali, incontri, seminari, performance, concerti. Nella sua breve vita, Malagola ha ricevuto il Premio Ubu 2022 come progetto speciale e il Premio Radicondoli 2023.

Il corso di formazione permanente gratuito (100 ore di lezione in aula più 50 di "Project Work") aperto a 13 studenti per sound designer mira a consolidare e riqualificare figure professionali che gravitano a diverso titolo intorno alle competenze connesse al sound design negli ambiti di produzione artistica, dalle arti performative alle installazioni, dai live set a quelli museali e radiofonici, così da delineare figure di alto profilo tecnico, realizzatori di progetti artistici fondati sulla spazializzazione, modellizzazione e registrazione-documentazione del suono. Il corso è pensato in sinergia con il progetto di alta formazione artistica, al fine di creare una filiera di competenze sia artistiche che tecniche nelle attività del centro.

Andranno a comporre il corpo docente, insieme ai direttori artistici Montanari e Pitozzi, al sound designer Marco Olivieri e al light designer e direttore tecnico Luca Pagliano, diverse figure di primo piano che hanno elaborato sia strumenti che prospettive metodologiche di lavoro sul suono e la sua diffusione in spazi architettonicamente diversi, senza dimenticare l’incontro con artiste/i che hanno impiegato questi sistemi nella realizzazione delle loro opere, come ad esempio Nicola Prodi (docente presso il dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Ferrara), Simone Corelli (docente presso Uniroma2 Tor Vergata e membro del consiglio direttivo dell’Audio Engineering Society italiana) Hubert WestKemper (sound designer per il teatro, l’opera e la musica contemporanea), l’artista inglese Robin Rimbaud, meglio conosciuto come Scanner.

Tra i partner promotori a livello regionale, nazionale e internazionale che aderiscono al progetto: Fondazione Ravenna Manifestazioni-Ravenna Festival, Consorzio Digitalia, ERT- Emilia Romagna Teatro, Fondazione I Teatri, Istituto Superiore di Studi Musicali ‘G. Verdi’, Santarcangelo dei Teatri - Santarcangelo Festival, BH Audio, Tempi Tecnici Società Cooperativa, Robin Rimbaud Art Foundation.



Il bando per la presentazione delle candidature è disponibile qui https://www.teatrodellealbe.com/ita/contenuto.php?id=140&PosPadre=7. Il termine per presentare la propria candidatura è il 22 febbraio 2024. Per informazioni è possibile contattare Gabriella Birardi Mazzone (info@malagola.eu o al numero 348 1382632, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18).