Scoprire i nuovi talenti del territorio: al via il contest "Il Liscio nella Rete"

Alla scoperta dei nuovi talenti del liscio romagnolo. Torna con la sua decima edizione la nuova edizione del contest "Il Liscio nella Rete" che ha portato con il suo scouting 15 giovani musicisti a esisbirsi per i 70 anni di Romagna Mia al Festival di Sanremo 2024, con la nuova orchestra dei Santa Balera. L'iniziativa da oramai dieci anni avvicina con grande successo i giovani al mondo del liscio. Tra l’altro ha lanciato il primo festival per i giovani del liscio intitolato "Birichina", che tornera’ a Gatteo Mare quest’anno per il Ferragosto della Generazione Z del Liscio sempre a Gatteo Mare e a cura del Meeting delle Etichette Indipendenti. I vincitori potranno esibirsi a manifestazioni importanti come la Notte del Liscio, Cara Forli, il MEI e tanti altri eventi del settore.

Sono aperte le iscrizioni, aperte a tutti gli “under 35” tra artisti, band, cantautori, cantanti, rapper, musicisti e artisti di ogni genere e stile, folk, world, jazz, elettronica in qualsiasi formazione, provenienti da tutto il Paese e residenti in Italia, per reinterpretare i brani storici della tradizione della nostra Terra di Romagna.

Tra i brani storici indicati per una reinterpretazione segnaliamo: Romagna Mia, Il passatore, Il valzer degli sposati , Io cerco la morosa, Un bès in biciclèta, Ciao Mare, Simpatia, La Mazurka di Periferia, Romagna e Sangiovese, Romagna Capitale, ma sarà possibile scegliere tra tanti altri, pescando dal ricco catalogo di brani del liscio, privilegiando quelle reinterpretazioni legate all’innovazione.

Per partecipare occorre inviare via mail all'indirizzo mei@materialimusicali.it il materiale composto da: autore e titolo del brano della tradizione romagnola reinterpretato; mp3 del brano reintepretato; biografia dell’artista e/o della band con foto allegata; contatti completi per l’iscrizione come nome e cognome dell’artista con anno di nascita, indirizzo, cellulare, mail; in caso di band indicare le stesse cose sopra per tutti i componenti segnalando che hanno meno di 35 anni. Oltre ad altro materiale ritenuto interessante.

Il materiale essere inviato entro il 30 giugno. Il vincitore e o eventuali vincitori saranno resi noti nei giorni successivi la scadenza. La giuria è coordinata da Giordano Sangiorgi, organizzatore, tra gli altri, del MEI, la Notte del Liscio, del Premio Lauzi, del Meeting Music Contest e di Cara Forlì – La Grande Festa del Liscio.