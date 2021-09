La bellezza in gara: fa tappa sui lidi ravennati il concorso Miss e Mister Europa

Si terrà dal 24 al 26 settembre al Grand Hotel Azzurra di Lido Adriano il concorso di bellezza Miss e Mister Europa in Tour. Oltre alla gara principale, non mancheranno i concorsi collaterali dedicati a over e Overissime, persone cioè che hanno superato una certa età, ma anche il premio curvy per chi ha qualche chilo in più sul proprio corpo.

Ricco anche il parterre di ospiti che comporranno la Giuria: l’eclettica show girl Silvie Lubamba, testimonial per il titolo di Miss Integrazione, Carlo Micolano regista dei Fotoromanzi Grand Hotel, l’attore Saverio Vallone, il caratterista televisivo Aldo Musci (10 anni di Striscia la notizia), l’attrice Geffy Guido, l’atleta mondiale, medaglia d’oro a Los Angeles e ora attore e produttore esecutivo del film “Transilvania” Max Nascente, il coreografo (Rai e Mediaset) Giuseppe De Medici, il manager Angelo Rallo, la stilista Helen Romanova e il sosia di Michael Jackson Francesco Salzano.