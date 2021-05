La musica per cercare una rivalsa: Mailena presenta il singolo “Va bene così”

"Quante volte ci autoconvinciamo che va sempre tutto bene, un pò per difesa e un pò per quieto vivere, nel frattempo dentro di noi nasce una rabbia che da fuori traduciamo con apparente calma. É giunta l’ora di reagire più forti di prima, con la consapevolezza che ogni ostacolo risulterà facilmente valicabile". É questa la tematica del nuovo singolo, “Va bene così” della cantautrice lughese Mailena in uscita il 21 maggio in tutti i digital store e dal 28 maggio in tutte le radio, con la produzione di Gianni Drudi.

I temi affrontati nei testi e nelle produzioni musicali di Mailena, sono focalizzati nella ricerca di positività abbinata al desiderio di rivalsa. Elena Maieli in arte Mailena è una giovane cantautrice di Lugo cresciuta a ritmo di palco grazie alle influenze dei suoi genitori. Dopo la pubblicazione dei singoli “Fa bem” e “Una tipa”, nasce la collaborazione con la label Ondesonore Records che la porterà alla pubblicazione del nuovo singolo “Va bene così”. Il brano è accompagnato da un videoclip per la regia di Federico Casarella con un’impostazione cinematografica e con un montaggio dinamico e narrativo. Le atmosfere noir rendono il tutto misterioso e di forte impatto emotivo.