La ravennate Elena conquista i giudici di Masterchef con il suo burrito: "Non avere paura di emozionarti" - VIDEO

Prosegue l'avventura a Masterchef di Elena Morlacchi, concorrente di 55 anni originaria di Milano ma da tempo trasferitasi a Lido Adriano. Dopo aver raccontato la propria vita ai tre giudici nelle selezioni del programma, nella puntata prenatalizia Elena torna davanti alla giuria formata dagli chef Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli per conquistare il grembiule bianco.

"Elena, nel tuo burrito mancava una spinta - ha detto Locatelli - poi mi sono accorto che nel tuo burrito c'è l'Elena vera, una persona delicata e non questa personalità così forte che fai vedere al primo impatto". Parole che fanno commuovere la concorrente ravennate. E infine arriva il tanto sperato giudizio positivo: Elena ha superato la prova, conquistando il grembiule bianco che le permetterà di proseguire l'avventura nelle cucine di Masterchef 11. "Non avere paura di emozionarti, perché ho capito chi sei", conclude Locatelli. A questo link è possibile vedere la parte della puntata in cui Elena si trova di fronte ai giudici.