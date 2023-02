La bottega faentina partecipa agli 'Oscar del cioccolato': in vetrina le 'tavolette d'oro 2023'

Un premio per l'eccellenza e la bontà. Anche quest'anno Villa & Stacchezzini, il laboratorio del cioccolato di Faenza, è stato selezionato per partecipare ai prestigiosi Oscar del cioccolato, assegnati da Compagnia del Cioccolato con le 'tavolette d'oro'. Tra i big del cioccolato italiano c'era anche l'attività faentina che, come finalista, si è aggiudicata le tavolette d'oro 2023, ora esposte con orgoglio nel punto vendita di Corso Garibaldi 14/a, assieme alle altre 8 tavolette d'oro conquistate a partire dal 2017. In particolare, il laboratorio del cioccolato faentino è stato premiato per la categoria praline con la sua 'Pralina al Rum', per la categoria frutta ricoperta con le 'Fave di Criollo' e per la categoria creme da spalmare con la creazione 'Bramosia'.