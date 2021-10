Laura Pausini annuncia il ritorno sul palco: dopo la lunga attesa ecco il nuovo concerto

Aveva già annunciato il suo ritrono dal vivo ai fan e ora ci sono anche data e luogo del concerto. Laura Pausini salirà sul palco del'Arena Campovolo di Reggio Emilia mercoledì 8 giugno 2022. A due anni di distanza dall'ultimo live e dopo le grandi emozioni regalate dal brano "Io sì (Seen)" vincitore del Golden Globe e candidato agli Oscar, la cantante di Solarolo si prepara a riabbracciare il suo pubblico con un grande evento dal vivo. E non finisce qui, Laura Pausini ha anche anticipato ai fan la scaletta del concerto, che comprenderà le canzoni Siamo noi, Simili, Il mio sbaglio più grande, Due innamorati come noi, I need love e tante altre.