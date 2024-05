Bambini delle scuole a lezione di "natura" nel parco del Loto

Continuano fino agli ultimi giorni di apertura delle scuole gli appuntamenti con al centro il parco del Loto, a Lugo, rivolti ai bambini delle scuole primarie. Si tratta di una serie di attività educative promosse dal Comune e dal Ceas (Centro di Educazione alla Sostenibilità) intercomunale della Bassa Romagna, in collaborazione con Ecosistema, per avvicinare gli studenti al mondo naturale. È stato scelto il parco del Loto perché è un'area di riequilibrio ecologico dal grande valore naturalistico, nel quale gli studenti hanno la possibilità di vivere esperienze interdisciplinari all’aperto.

Gli insegnanti scelgono di condurre i propri studenti alla scoperta dell'oasi attraverso una favola per i più piccoli, una "caccia ai tesori matematici", la biografia di un’opera d’arte, una passeggiata botanica o vere e proprie eco-olimpiadi per i più grandi. Alcune esperienze presentano situazioni sfidanti che richiedono di applicare le nozioni acquisite per trovare soluzioni e altre consentono agli studenti di apprendere attraverso l’esperienza diretta e l’osservazione, in quanto incoraggiati a fare domande, esplorare e cercare risposte in autonomia.

Questo approccio contribuisce allo sviluppo di competenze sociali, di pensiero critico, di problem solving e promuove la curiosità e l’indipendenza nell’apprendimento. In generale, gli argomenti trattati spaziano dal mondo animale a quello vegetale, si parlerà delle relazioni tra le piante e gli animali, di ecosistemi, di co-evoluzione, di classificazione; si approfondiranno le caratteristiche delle specie incontrate al Parco del Loto ma si parlerà anche di matematica, italiano, storia, geografia e arte.

Per l'occasione il servizio Lavori Pubblici del Comune ha installato una composizione outdoor di tronchi naturali adagiati sul terreno (alberi del parco caduti per cause naturali) nei pressi dell'aula didattica che sarà utilizzata come seduta e spazio di condivisione all'aperto.