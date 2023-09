'Faenza tieni botta', le storie drammatiche dell'emergenza in un libro che aiuta gli alluvionati

Un lavoro collettivo e condiviso, con il ricordo del dramma che hanno vissuto la città e i suoi abitanti. È pronto a uscire nelle edicole e librerie del territorio il volume "Faenza, tieni botta", una raccolta di 49 testimonianze sull'alluvione fatto di racconti, poesie, pensieri che si uniscono per formare un coro eterogeneo. Un libro edito da Tempo al Libro, curato da Mauro Gurioli che sarà messo in vendita a 15 euro con ricavato devoluto totalmente alla raccolta fondi aperta dal Comune.

Il libro non vuole essere un quadro esaustivo di tutto ciò che l'alluvione è stata e continua a essere, ma un insieme di voci pubblicato con l'unico filtro della suddivisione in quattro parti: 'Il racconto dell'alluvione (parole dalla realtà)', 'L'alluvione in versi (poesie e filastrocche)', 'Non solo fango (pensieri da vicino e da lontano)', 'Ispirati dall'alluvione (tra realtà e fantasia)'.

A dare lustro alla pubblicazione contribuiscono la presenza dello scrittore faentino Cristiano Cavina e il patrocinio concesso dal Comune di Faenza. In copertina la foto della piazza gremita di ragazzi al termine di una giornata di lavoro tra il fango. Immagine scattata dal faentino Matteo Piani. L'importo delle donazioni sarà comunicato con cadenza semestrale, a partire da gennaio 2024, tramite la pagina Facebook e il profilo Instagram di Tempo al Libro.

Gli autori di "Faenza, tieni botta"

In ordine di apparizione: Cristiano Cavina, Mirko Francesconi, Monica Naldoni, Vittoria Graziani, Floriano Cerini, Lauretana Leonardi, Antonella Falco, Valentina Fabbri, Mattia Lucatini, Barbara Verni, Valentina Gaddoni, Piera Carroli, Fabio Mongardi, Benedetta Baldi, Laura Agnoletti, Mauro Gurioli, Jessica Rossi, Flavio Almerighi, Angela Albonetti, Manuela Medri, Antonella Fenati, Gianna Benericetti, Serena Malavolti, Massimo Baccarini, Marco Fabbri, Lorena Gentilini, Francesca Nati, Ilaria Ragazzini, Elio Giannatempo, Roberto Cumali, Edoardo Badiali, Anna Maria Bassi, Maria Luisa Manara, Pina Scardovi, Giulia Melandri, Giacomo Pozzi, Andrea Marchesini, Lorenza Ravaglia, Mattia Sangiorgi, Monica Romagna, Giuseppe Toschi, Francesco Santandrea, Stella Gentilini, Michele Andrea Pistocchi, Marco Bandini, Enrico Atti, Gilda Altomare, Stefania Baccarini, Pier Francesco Gurioli.