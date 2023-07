L'alluvione raccontata tra dramma e senso di comunità. In libreria 'Fatti accaduti in Romagna'

Un lavoro nato dal desiderio di custodire l'esperienza drammatica dei giorni dell'alluvione, attraverso le voci di chi quelle vicende le ha vissute in presa in diretta. Da pochi giorni è in vendita "Fatti accaduti in Romagna", un volume che raccoglie sessanta storie tra racconti, testimonianze, pensieri, tra Lugo e dintorni. È curato da don Leonardo Poli, preposto della Collegiata di Lugo, insieme a Eugenio Del Pane, fondatore e direttore della casa editrice Itaca.

L'obiettivo del libro non è solo quello di parlare della forza devastatrice dell'acqua, che è stata protagonista di quei giorni. Immediatamente, spiegano i curatori, è sgorgata dal cuore di tante persone un’onda di bene. Tanti hanno riscoperto il valore di essere comunità, trovando nei loro sacerdoti e nel popolo cristiano una realtà vicina, che si è sporcata le mani per rispondere alle necessità delle persone e delle famiglie. "Ho visto accadere una sorprendente sovrabbondanza di bene e di grazia, vissuta in una situazione drammatica", ricorda don Leo.

'Fatti accaduti in Romagna' vuole contribuire a tenere viva questa memoria di bene collettivo. E il suo acquisto, inoltre, contribuirà alla ricostruzione dopo l'alluvione di Casa Novella, struttura d'accoglienza di Castel Bolognese che ospita persone bisognose, fondata sull'impegno dell'opera di Novella Scardovi.

Tra le testimonianze presenti nel libro ci sono quelle dei sindaci di Lugo, Castel Bolognese, Conselice e del vescovo di Imola, mons. Giovanni Mosciatti. Si racconta dell'assemblea con Davide Prosperi, presidente della fraternità di Comunione e Liberazione e si riporta un contributo di cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza episcopale italiana.

Tra gli scatti più significativi, c'è l'immagine del presidente della Repubblica Sergio Mattarella che nel corso della visita a Lugo saluta il 92enne Giuseppe Parmiani. Un uomo che aveva appena perso la casa, ma trovava comunque la forza di dire:"Mi sono rimaste le cose importanti, i figli e la fede. Sono orgoglioso che la mia casa, squarciata dalla furia dell’acqua e poi abbattuta, abbia fatto una fine eroica, perché ha deviato il corso dell’acqua del fiume salvando altre case”.