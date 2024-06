Dal libro per bambini sull'alluvione un aiuto alla Spiaggia dei Valori

Un filo rosso che collega i racconti sull'alluvione alla beneficenza. Il 15 maggio è stata pubblicata la storia per bambini “Sarà di nuovo Pri-ma-vera”, scritta da Daniela Fognani e edita da Nolica Edizioni. Daniela, insegnante alla Scuola Primaria di Riolo Terme, descrive questa storia come un ponte che collega l'alluvione del 16 maggio 2023 alla Spiaggia dei Valori dell’Associazione Insieme a Te di Faenza, a Punta Marina Terme. La storia rappresenta un viaggio dalla tragedia alla speranza, unito dalla fantasia, che per l’autrice è l’ingrediente essenziale per creare questo legame.

L’idea per la storia è nata durante l'estate scorsa, in riva al mare. Ripensando agli eventi vissuti con i suoi alunni, Daniela ha visto le parole fluire dalla sua mente con facilità, creando una narrazione semplice e toccante. La storia, adatta a bambini di tutte le età, racconta l'alluvione attraverso gli occhi di un uccellino di nome Pri. Dopo quella notte indimenticabile, Pri si ritrova solo e cambiato, ma grazie all'incontro con persone speciali, trova la forza di reagire e una nuova ragione di vita.

“Pubblicare una storia che parla di qualcosa di realmente accaduto permette di preservare la memoria di quell'evento nel tempo. Non so se siano stati pubblicati altri racconti per bambini sull'alluvione del 16 maggio, ma penso sia bello che ne rimanga traccia anche attraverso una storia”, sostiene l'autrice. Tutti i proventi della vendita del libro sono devoluti all’Associazione Insieme a Te. Il libro è disponibile nelle librerie o sugli store online.