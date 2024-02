La ludoteca spegne 30 candeline e propone tre giorni di divertimento con giochi da tavolo

Festeggia i 30 anni di attività il Circolo Quintet di Ponte Nuovo, ludoteca affiliata Arci gestita senza scopo di lucro da un gruppo di volontari appassionati di giochi, che ne garantiscono l'apertura tutto l'anno. Nel fine settimana dal 9 all'11 febbraio si celebrerà questo traguardo nella sede di via Romea sud 93/a, con tre giorni di gioco frenetico, tornei e momenti conviviali nei locali appena rinnovati. Il Quintet mette a disposizione di tutti, gratuitamente, circa 600 boardgame (giochi da tavolo), una libreria per il bookcrossing, due salette per il gioco di ruolo e di comitato, oltre a offrire un bar i cui proventi sostengono le spese di gestione.

“Gli anni successivi alla pandemia hanno visto una ripresa importante dell'attività e un aumento di frequentatori di ogni età - racconta Nicola Cervellati, dal 2009 presidente del Quintet - c’è voglia di aggregazione, si riscopre il piacere di stare insieme e condividere una serata diversa dal solito. Giocare è un modo inclusivo e divertente per mettersi alla prova e allenare concentrazione e strategia, e così accogliamo avventori storici, studenti o gruppi di amici che si ritrovano periodicamente".

"Inoltre - aggiunge - ospitiamo altre realtà del territorio, come la compagnia di improvvisazione teatrale 05quarto atto, il Subbuteo Club Ravenna e l’associazione Lucertola Ludens, dedicata ai più piccoli, che, tra le molte attività, realizza anche giocattoli con materiale di recupero. Accanto allo storico Magic, di recente c’è chi si cimenta con il crokinole, un ibrido tra bocce e freccette, o semplicemente passa per un saluto e due chiacchiere”.