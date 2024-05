Al via il Lugo Music Contest per band e solisti di ogni genere e stile: chi vince suona al Mei

Prende il via la prima edizione del "Lugo Muisc Contest", iniziativa aperta a musicisti di ogni genere e tipologia per la quale i vincitori saranno invitati a suonare al Mei, Meeting etichette indipendenti, di Faenza nella prossima edizione. Il progetto nasce all'interno di Radio Giardino, e vede la presenza di "Giardino - il Laboratorio del Gusto di Lugo", in collaborazione con il sito di informazione musicale OAplus di Enrico Spada e con il supporto dello stesso Mei e del suo patron Giordano Sangiorgi.

Possono partecipare tutti gli artisti divisi in due sezioni tra cantanti e interpreti, artisti, band, cantautori, cantanti, rapper, musicisti e artisti di ogni genere e stile, pop. Rock, rap, trap, urban, folk, world, jazz, blues, elettronica e qualsiasi altro stile e in qualsiasi formazione. Si puà inviare la candidatura a segreteria@materialimusicali.it, scrivendo nell'oggetto "Candidatura Lugo Music Contest 2024" e allegando le seguenti informazioni e materiali: nome dell’artista, nome della band, nome del responsabile, contatti (indirizzo completo con città), cellulare, biografia, foto, mp3 e/o 1 link per ascolto di un brano.

Inoltre bisogna specificare se si fa parte del settore interpreti per i cantanti e gli interpreti e le band e gli ensemble che propongono cover, oppure settore brani originali per tutti coloro che propongono brani propri. La semifinale con 12 partecipanti per gli interpreti si terrà il 19 giugno al "Giardino Laboratorio del Gusto" di Lugo e il 27 giugno, nella stessa location, per i 12 semifinalisti del settore brani originali.

Arriveranno alla finale del 12 luglio sei finalisti della sezione interpreti e sei finalisti della sezione brani originali. Al vincitore assoluto di ognuna delle due sezioni andrà l’esibizione al Mei 2024 e una Crociera per 2 persone, mentre per coloro che saranno sul podio per il secondo e terzo posto verranno consegnati buoni per prodotti e cene. In giuria finale ci sar’a a presiderla Sonia Davis, la straordinaria cantante ravennate finalista a The Voice Senior su Rai 1 nell’ultima edizione.