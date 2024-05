Da 40 anni punto di riferimento degli appassionati: fa festa lo storico negozio di dischi

Un punto di riferimento per gli amanti della musica, ma anche per tutta la città. Frsteggi 40 anni di attività il Flexi di Lugo, un luogo dove generazioni di appassionati hanno trovato vinili, cd, gadget e, soprattutto, hanno potuto condividere la loro passione per la musica, incrociando storie di vita e racconti di una città che nel tempo si è evoluta ed è cambiata. Ma nella quale il negozio è rimasto un punto di riferimento, oggi come allora.



Per celebrare questo importante traguardo Flexi ha in programma una serie di iniziative per sabato 25 maggio dal titolo “Flexi 40 years - Street party”, con via alla festa in via Macello Vecchio dalle 14 fino alle 23.30. Nel portico della via, luogo simbolo della musica lughese, dal primo pomeriggio verrà allestito un mercatino di dischi e uno spazio culturale. Previsti anche un dj set e sound system sulla strada (Bad Bass Audio) con chiusura del traffico nella zona antistante il negozio. Spazio anche a un bar e punto ristoro in collaborazione con Hill Party Staff e Gusto in Bottega. L’evento è promosso da 12 Pollici Social Club APS e con il contributo del Comune di Lugo e Confesercenti.

A questo appuntamento si affiancano iniziative correlate come la realizzazione di un libro fotografico celebrativo, in copie limitate, a cura di Giancarlo Strocchi, t-shirt e gadgets realizzate dal Collettivo Supernulla + Istinto Screenprinting, e la produzione di una compilation in vinile a cura dell’etichetta indipendente nata tra le mura di Flexi.

In radio, come etichetta discografica, con i dj set, con le mostre, i concerti e le collaborazioni con associazioni. Tutte occasioni grazie alle quali il negozio ha promosso la musica come cultura per la cittadinanza locale e non solo, anche attraverso l’associazione 12 Pollici Social Club APS, divenuta nel corso degli anni riferimento per far conoscere e incontrare appassionati di diverse generazioni.

"Da 40 anni Flexi – dice Lorenzo Guerra, proprietario del negozio che aprì nel 1984 - è più di un semplice negozio di dischi. È un luogo di incontro, di scambio di idee e di passione per la musica. In questi anni, abbiamo visto passare tantissime persone, ognuna con la sua storia da raccontare. E abbiamo ascoltato tanta musica, di tutti i generi e di tutte le epoche". Flexi è sempre stato un caposaldo per la scena musicale locale. Vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno fatto parte della storia di Flexi in questi 40 anni. Clienti, amici, DJ, curiosi appassionati e tutti coloro che hanno reso Flexi quello che è oggi. Sperando che questa bella avventura possa continuare”.