Marina d'inverno: lo scatto di un “padellone” in diga racconta la località ravennate

Un “padellone” in diga, fotografato dalla riva del mare, affascinante anche senza la luce estiva. Questa è la foto che ha vinto il contest lanciato su Instagram dalla Pro loco di Marina di Ravenna per raccontare la località in inverno. A scattarla è stato Carlo Mascellani che si è così aggiudicato il voucher che dà diritto a una cena per due persone.

Il contest ha avuto un buon successo: "Sono state realizzate nell'ambito della gara 152 foto, a dimostrazione di un attaccamento al paese che non conosce davvero stagionalità", spiega la Pro Loco. Il mare d'inverno è stato l'elemento dominante e infatti lo si trova anche negli altri due scatti sul podio: quello di Filippo Valentini è un elogio alla simmetria, con un capanno sulla diga foranea ritratto in bianco e nero. Un'immagine che evoca quasi la fantascienza e che vale il secondo posto e un pranzo per due persone.

Terzo classificato è invece il cielo rosa che si specchia sul mare calmo, visto da Andrea Ghetti. Di spalle, una persona contempla l'orizzonte. La foto vale un buono offerto dal partner Riviera Experience per un'attività da svolgere tra quelle scelte in catalogo. Con l'arrivo della bella stagione arriverà anche il secondo contest. Questa volta, Marina di Ravenna andrà ritratta in estate.

Al secondo posto la foto di Filippo Valentini

Al terzo posto la foto di Andrea Ghetti