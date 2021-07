Il Collettivo Autonomo Ravennate punta a prendere in auto-gestione l'ex ostello di Dante

La proposta è di trasformarlo in dormitorio sociale, centro culturale e accoglienza di studenti fuori sede e famiglie in difficoltà

Siamo il Collettivo Autonomo Ravennate.

Collettivo, cioè un aggregazione di persone che pratica la democrazia diretta, partecipata e militante.

Autonomo, perché crediamo fermamente nel' autonomia dei bisogni e nelle esigenze delle classi subalterne.

Ravennate perché siamo di Ravenna e agiamo a livello locale,analizzando però sempre gli accadimenti che avvengono a livello nazionale e mondiale.



Ultimamente , abbiamo notato (campagna elettorale?), un interesse per l' ex ostello di Dante......

Premesso che, noi come Collettivo, è dal periodo pre-Covid che abbiamo fatto presente alle autorità competenti l'intenzione di prendere in auto-gestione la struttura.

Il quartiere dove è ubicato l'ex ostello Dante è uno dei quartieri di Ravenna più popoloso con un alto tasso di extra-comunitari....



Come Collettivo , abbiamo intervistato gli abitanti della zona, dal giovane , all'anziano....

Le problematiche emerse sono per esempio in un quartiere cosi grande con molti bambini la mancanza di un pediatra.

Non c'è più il centro vaccinale.

Il consultorio ( a parte quello per i giovani) è ridotto solo ad eseguire esami di routine.

E tutti si chiedono perché una struttura come l'ostello stia andando in malora.

E non solo....perché non renderlo un posto pubblico? Della cittadinanza?

Per questo la nostra richiesta è quella di esigere la ristrutturazione dello stabile per poter organizzare uno spazio comunitario.

Alcuni esempi:

Dormitorio sociale

Accoglimento studenti fuori sede

Accoglienza donne con prole in difficoltà e/o famiglie in momentaneo stato di bisogno

Mensa a prezzo politico

Concerti, presentazioni di libri, assemblee pubbliche....