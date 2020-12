Il miglior panettone del Natale 2020, ecco il voto degli esperti

Anche quest'anno si danno i voti al panettone, uno dei dolci più apprezzati delle feste di Natale. Come al solito ci pensa Altroconsumo che ha portato in laboratorio 12 panettoni in commercio per scovare i più buoni in circolazione.

Per il 2020 "la vera notizia - sottolinea Altroconsumo - è che per portarsi a casa un buon dolce non è necessario spendere troppo: il migliore del test costa meno di 4 euro". Infatti a dominare la classifica è un prodotto che si trova in commercio al prezzo di 3,69 euro. Nella top ten di Altroconsumo il panettone più costoso arriva invece a 14,25 euro.

Vediamo di seguito la classifica dei 12 panettoni testati da Altroconsumo.