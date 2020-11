Il buon gusto del mattino: i migliori locali per fare colazione a Faenza

Lo dicono tutti gli esperti: la colazione è probabilmente il pasto più importante della nostra giornata. Perciò se non mangiamo a casa è bene sapere quali sono i migliori bar, caffetterie o pasticcerie del nostro territorio.

Tra cappuccino e brioche, un bombolone e un buon caffè, scopriamo quali sono i migliori cinque locali per far colazione a Faenza secondo la classifica di Tripadvisor.

1. Infantini Cafè - Corso Giuseppe Mazzini 70

Premiato con il Travellers' Choice, questo cafè viene considerato dagli utenti la scelta top per le colazioni a Faenza grazie alle sue proposte sia dolci che salate.

2. Pasticceria Cioccolateria Sebastiano Caridi - Corso Aurelio Saffi 48A

Premiato dagli utenti con il Travellers' Choice, questo locale faentino è segnalato per i suoi prodotti dolci e salati di qualità.

3. Pasticceria Cenni - Via Mengolina, 13

Premiato dai clienti per il grande assortimento di prelibatezze, tra cui i cornetti, i mignon e dolci tradizionali come le frappe con l'alchermes.

4. Mon Cheri - Via Barisan, 7

Biscotti tradizionali, cioccolatini artigianali e paste strepitose sono il biglietto da visita di questa pasticceria faentina.

5. Pasticceria Dolci e Doni - Via San Silvestro 186

Forte sia sul dolce che sul salato, gli utenti consigliano questo locale per i pasticcini, le brioches e la torta Sacher.