È ravennate la "Miss Mamma Italiana Fashion" vincitrice delle selezioni regionali

Altra tappa di avvicinamento a "Miss Mamma Italiana 2024", concorso di bellezza nazionale che lo scorso 8 ottobre ha fatto tappa, con le selezioni, all'Atlante Shopping Center a Dogana di San Marino. Tra le premiate anche Alice Fabbri, 36enne di San Pietro in Campiano, mamma di Aurora e Alessandro di 6 e 3 anni. A lei è andata la fascia di "Miss Mamma Italiana Fashion". Vincitrice generale della selezione è stata Vanessa Del Popolo, 27 anni commessa, di Rimini, mamma di Penelope di 2 anni.

La fascia “Miss Mamma Italiana Gold”, riservata alle mamme dai 46 ai 55 anni, è andata a Uyana Panochko, 50 anni, commerciante di San Mauro Pascoli (Fc) e mamma di Volodymyr e Alessandro, di 28 e 20 anni; mentre la fascia “Miss Mamma Italiana Evergreen", riservata alle mamme con più di 56 anni, è andata a Diana Succimarra, 66 anni, agente immobiliare, di Prato, mamma di Francesca di 34 anni.

Le mamme partecipanti, oltre a sfilare in passerella con abiti eleganti, hanno sostenuto una prova di abilità (come cantare, ballare, illustrare ricette gastronomiche, cimentarsi in esercizi ginnici e in prove creative e artistiche), che rappresentasse la loro personalità. L’evento è stato presentato da Gilberto Gattei e Serena Pagliarani, “Miss Mamma Italiana Sprint 2021”. Ospiti d’onore, le madrine di Miss Mamma Italiana, vincitrici di fascia nazionale del concorso.

"Miss Mamma Italiana" è giunto quest’anno alla sua 31esima edizione. È curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti, ideatore e Patron del concorso. L'evento sostiene “Arianne” Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia cronica, progressiva e invalidante, ancora poco conosciuta, che in Italia colpisce quasi 4 milioni di donne fin dall'adolescenza e che, per questo motivo, deve essere ben conosciuta per permettere un'attivazione spontanea in caso di sintomi sospetti.