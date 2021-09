Miss Mamma Italiana 2021: premiate 5 madri della provincia ravennate

Dopo la pausa “forzata” dovuta all’emergenza sanitaria legata al Covid, sono ripartite in tutta Italia, le selezioni per l’edizione di “Miss Mamma Italiana 2021”, concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 28esima edizione, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e patron del concorso) e riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni.

Nel fine settimana, a Pisignano di Cervia, si è svolta una selezione valevole per l’elezione di “Miss Mamma Italiana 2021”. Le mamme partecipanti, hanno prima sfilato in passerella con abiti eleganti poi sostenuto una prova di abilità (come cantare, ballare, illustrare ricette gastronomiche, cimentarsi in esercizi ginnici ed in prove creative ed artistiche).

Queste le vincitrici delle tre categorie del concorso: fascia di “Miss Mamma Italiana” (per le mamme dai 25 ai 45 anni) Ilaria Giorgini 38 anni, tecnico di radiologia di Falconara Marittima (AN), mamma di Gaia di 11 anni; fascia “Miss Mamma Italiana Gold” (riservata alle mamme dai 46 ai 55 anni), Silvia Rondoni, 48 anni, insegnante di scuola dell’infanzia di Savio di Ravenna, mamma di Luca e Valentina, di 22 e 14 anni; fascia “Miss Mamma Italiana Evergreen” (riservata alle mamme con più di 56 anni) Carla RIdolfi, 67 anni, baby sitter di Cervia, mamma di Federica di 39 anni.

Accedono alle Pre Finali Nazionali di “Miss Mamma Italiana 2021” (per le mamme dai 25 ai 45 anni), in programma a Bellaria dal 9 al 12 settembre, anche altre due mamme della provincia di Ravenna: Claudia Manieri 43 anni, commerciante di Ravenna, mamma di Letizia e Noemi, di 18 e 12 anni; Mariana Filip 41 anni, infermiera di Ravenna, mamma di Alessandro di 9 anni. Infine ottiene il pass di accesso per le Fasi Finali di “Miss Mamma Italiana Gold” anche Mariola Dudek, 54 anni, commessa di Pisignano, mamma di Kamil, di 28 anni.