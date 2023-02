Miss Mamma italiana: premiate tre 'bellissime' ravennati

Sono ripartite in tutta Italia le selezioni per “Miss Mamma Italiana 2023”, concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 30esima edizione, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e Patron del Concorso) e riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni.

Domenica al “Controsenso” di Forlì si è svolta una selezione valevole per l’elezione di “Miss Mamma Italiana 2023”. Le mamme in gara, sono scese in passerella prima in abiti eleganti, poi si sono cimentate in prove di abilità che rappresentassero al meglio la loro personalità. La giuria ha proclamato vincitrice della selezione Alessandra Ventura 40 anni, commessa, di Forlì, mamma di Ginevra di 1 anno; la fascia “Miss Mamma Italiana Gold” (riservata alle mamme dai 46 ai 55 anni), è andata a Carmen Cafiso, 46 anni, collaboratrice domestica, di Faenza, mamma di Gabriele di 21 anni; mentre la fascia “Miss Mamma Italiana Evergreen” (riservata alle mamme con più di 56 anni) è andata a Barbara Berardi, 56 anni, assistente alla poltrona, di Forlì, mamma di Andrea di 18 anni. Inoltre per la provincia ravennate sono state premiate e si sono aggiudicate il pass di accesso per le Pre Finali Nazionali Jessica Cicognani, 34 anni, impiegata, di Faenza, mamma di Veronica di 12 anni; e Laura Bartolotti, 49 anni, infermiera, di Lugo, mamma di Manuel di 9 anni.

“Miss Mamma Italiana” sostiene “Arianne” Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che in Italia colpisce quasi 4 milioni di donne fin dall'adolescenza e che, per questo motivo, deve essere ben conosciuta per permettere un'attivazione spontanea in caso di sintomi sospetti.