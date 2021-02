Le Figaro esalta le bellezze di Ravenna: "Un'orgia di sublimi mosaici colorati"

Arrivano anche dai cugini francesi i complimenti per i monumenti ravennati. Infatti in un articolo incentrato sulle bellezze da scoprire dell'Emilia Romagna la sezione "Voyage" del quotidiano francese Le Figaro dedica un paragrafo di elogi anche alle eccellenze di Ravenna.

Insieme alle città di Bologna, Modena, Parma e Ferrara, anche Ravenna incassa l'apprezzamento di uno dei più noti giornali d'Oltralpe che definisce l'Emilia Romagna come "una delle regioni più prospere d'Europa". Insomma Le Figaro consegna ai lettori francesi un appassionante viaggio tra le bellezze culturali, ma non solo, della nostra Regione prestando particolare attenzione ai mosaici ravennati.

Ravenna e le sue gemme paleocristiane

Unica tra le città romagnole, Ravenna e i suoi monumenti vengono esaltati dai cugini di Francia. "È un'orgia di sublimi mosaici colorati del V secolo, i più antichi della città, che ci stupiscono entrando nel modestissimo mausoleo di Galla Placidia", si legge nell'articolo di Le Figaro, ma non è il solo tesoro ravennate a essere citato.

Sono proprio le gemme paleocristiane presenti nella nostra città a colpire la sensibilità del celebre giornale. Un altro capolavoro emblematico del VI secolo per il quotidiano francese sono infatti i mosaici della basilica di San Vitale che "riflettono alcuni eventi della Bibbia e mettono in scena in modo superbo i sovrani e le loro corti in una formidabile fusione artistica di fondamenti greco-romani, iconografia cristiana e stile orientale". Mentre un "gioiello da non perdere nei dintorni di Ravenna" per Le Figaro è la Basilica di Sant'Apollinare in Classe.