Notte Rosa "scatenata" a Pinarella con il dj-set degli Onestini Brothers

Per una notte la frazione di Pinarella di Cervia è diventata una mega-discoteca a cielo aperto grazie al dj-set degli “Onestini Brothers”. Gianmarco e Luca, infatti, sabato sono state le guest-star della Notte Rosa de La Terrazza Pub & Restaurant (bagno Anna 95). Un live molto apprezzato dai tanti clienti del ristorante che, dopo aver cenato, si sono scatenati nella terrazza sulla spiaggia di Pinarella.

Camicia violetta, capello selvaggio e catenina hawaiana per Luca, t-shirt bizzarra e orecchino d’ordinanza per Gianmarco, gli “Onestini brothers” si professano entrambi single. Dopo diverse esperienze nel mondo della televisione (in particolare nel mondo dei reality di Italia e Spagna), gli Onestini - quasi due milioni e mezzo di follower su instagram - hanno debuttato alla consolle de “La Terrazza” proponendo una loro play-list personalizzata.