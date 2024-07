Turismo, cultura, cibo, vino: il meglio del ravennate protagonista "Sulla Buona strada"

Un'offerta d'eccellenza racchiusa nel numero dodici, come i macro itinerari da vivere nel ravennate tutto l’anno ad ammirare tesori artistici, naturalistici e culturali. Ma anche come i dodici piatti in cui trovare i sapori genuini e inconfondibili dei prodotti Dop, Igp e tradizionali e ancora i dodici calici con cui brindare alla gioiosa ospitalità della Romagna. Su questi numeri si è basato il racconto della provincia di Ravenna della guida "Sulla Buona Strada" realizzata da La Strada del Sangiovese e in distribuzione gratuita da alcuni giorni negli uffici turistici dei Comuni e presso gli hotel, gli agriturismi e le aziende agricole.

Pensata per chi soggiorna nelle strutture ricettive della Romagna o desidera programmare qui una vacanza, la pubblicazione suggerisce in trentadue pagine ricche di materiali fotografici e spunti di viaggio numerose attività ed esperienze che si possono vivere nelle diverse stagioni dalla collina fino alla costa. Dalle città d’arte di Ravenna e Faenza ai parchi naturali della Vena del Gesso e del Delta del Po, passando attraverso le rocche e i castelli, le pievi romaniche e i monasteri, gli itinerari cicloturistici, i percorsi lungo i fiumi Senio e Lamone, i musei più particolari, i luoghi di Dante e degli altri scrittori e compositori legati al territorio, la guida offre un ampio ventaglio di opportunità di visita nel segno di un turismo slow e consapevole.

"I diversi itinerari presenti in guida si caratterizzano per la capacità di mettere in rete il vasto patrimonio ambientale, artistico, storico e artigianale della provincia di Ravenna con i cibi e i vini tipici del territorio", sottolinea il presidente della Strada del Sangiovese Filiberto Mazzanti. "E’ un nuovo strumento agile e aggiornato che promuove le eccellenze enogastronomiche attraverso forme di mobilità lenta a stretto contatto con la natura, la cultura e l’identità dei luoghi. Lo mettiamo volentieri a disposizione di chi è impegnato quotidianamente nell’accoglienza turistica e conosce l’importanza di saper stimolare e raggiungere con proposte originali e di valore turisti e viaggiatori sempre più desiderosi di bellezza, unicità e autenticità".

La guida “Sulla Buona Strada” è disponibile gratuitamente anche online sul sito della Strada del Sangiovese sia in italiano che in inglese.