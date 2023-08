Cresciuto nella storica pasticceria, a 20 anni ne apre una gluten free: servirà anche pranzi 'fit' e vegani

Una nuova avventura imprenditoriale, partita grazie anche a un'amica di famiglia che prosegue il solco di una tradizione storica per Ravenna. A settembre nel cuore di Borgo San Rocco apre al pubblico una pasticceria rivolta a una clientela specifica che chiede, per gusti ed esigenze, una maggiore varietà di scelta. Si tratta de 'La Schiccia', realtà totalmente gluten free che va incontro sia alle persone intolleranti che a chi strizza l'occhio all'alimentazione più 'fit' o sceglie una dieta vegana.

Un'attività che sarà guidata da un nome storico della pasticceria ravennate. "La Schiccia, infatti, è figlia della Pasticceria Veneziana, che la mia famiglia gestisce nel centro della città da tre generazioni", spiega Christian Baccarini, nipote di Ermanno che rilevò la Pasticceria Veneziana nel 1964 e figlio di Ivan, l'attuale titolare. L'idea di creare un nuovo punto vendita nasce da un confronto con l'amica Enrica Mascanzoni. "Per esigenze familiari ha imparato a cucinare senza glutine, non trovando sempre in vendita ciò di cui aveva bisogno. A un certo punto ci siamo chiesti se non fosse il caso di provare a creare un'attività nostra, dedicata al gluten free".

Da lì l'opportunità di aprire nel locale di Borgo San Rocco. "Enrica - racconta ancora Christian - ha lavorato per tanti anni nella grande distribuzione, ma spesso diceva di essere insoddisfatta. Sentiva il bisogno di reinventarsi e insieme abbiamo trovato la spinta di investire. Ha rinunciato a un lavoro con stipendio sicuro per diventare imprenditrice. Io stesso, a vent'anni, ho deciso di mettermi in gioco e di provare una nuova strada. Vivo la pasticceria sin dai primi anni di vita, sono nato e cresciuto in un laboratorio e già alle elementari avevo letteralmente le mani in pasta". A supportarli, da investitore esterno, Carlo Rosetti, parente dei Baccarini, anche lui sensibile al gluten free.

La Schiccia sarà aperta dalla mattina per le colazioni e per la pasticceria, ma servirà anche il pranzo. "Ci occupiamo di pasticceria salata e di primi e secondi piatti, che proporremo in un menu settimanale. Avremo la possibilità di far fare l'asporto per chi, dagli uffici vicini, dovesse venire nel nostro locale. Tutti i prodotti sono fatti da noi, senza alcun tipo di contaminazione con preparazioni che hanno glutine. Sappiamo quanto sia importante, per chi soffre di questa intolleranza, la purezza delle materie prime", va avanti Christian.

Aprire un locale ha sempre un margine di rischio, che però i soci hanno ben ponderato. "Insieme a Enrica e alla mia famiglia abbiamo prima fatto un'accurata analisi del mercato per ipotizzare la risposta dei potenziali clienti. C'è una attenzione diversa nella scelta da parte delle persone, che abbiamo constatato anche alla Pasticceria Veneziana, dove già da qualche anno si propongono opzioni per celiaci. Siamo quindi convinti che potremo ottenere dei buoni risultati", conclude Christian.