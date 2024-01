Conoscenza dei vigneti, gestione della cantina e guida alla degustazione: ripartono i corsi per futuri sommelier

L'inizio del 2024 dà il via al nuovo calendario dei corsi dell'Associazione italiana sommelier (Ais) Romagna per la formazione sul mondo del vino. Nel ravennate sono due le sessioni di primo livello dedicate ai futuri sommelier, una al centro sociale "Il Girasole" di Alfonsine, dal 23 gennaio, l'altra a Ravenna, dall'8 aprile all'Hotel Cube.

Le lezioni del corso di primo livello approfondiscono gli aspetti basilari della viticoltura, enologia, servizio del vino, organizzazione e gestione della cantina. A completamento della formazione sono previste prove pratiche sulla tecnica di degustazione con l’analisi del vino dal punto di vista visivo, olfattivo e gustativo al fine di una maggiore consapevolezza del prodotto.

È prevista anche una visita in un’azienda vitivinicola a fine corso. Le lezioni sono tenute da docenti specializzati e comprendono un piano formativo di 15 sedute. Per avere informazioni è possibile scrivere a Mario Frocellini (forcellini@racine.ra.it) per il corso di Alfonsine e ad Antonio Corsini (delegatoravennaAC@aisromagna.it) per quello di Ravenna. Il calendario completo è disponibile su aisromagna.it.