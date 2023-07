Tre giovani amici lasciano l'ufficio per gestire un bagno in riviera: "Scommettiamo sulle eccellenze del territorio"

Dall'ufficio alla spiaggia, ma non per andare in vacanza. Tre ragazzi under 40 hanno deciso di lasciare il loro vecchio lavoro e lanciarsi in un'avventura imprenditoriale che punta sulla valorizzazione del proprio territorio. Stefano e Riccardo, di Ravenna, insieme a Matteo, di Alfonsine, hanno da poco dato il via alla loro prima stagione estiva con il nuovo Bagno Maris, a Marina di Ravenna, in un angolo di litorale abbracciato da due dune. Gestiscono lo stabilimento, l'area ristorazione e un chiringuito. Danno lavoro a dieci persone, quasi tutte giovanissime.

"Abbiamo deciso di puntare su ragazze e ragazzi che frequentano l'ultimo anno delle superiori o vanno all'università", racconta Stefano. Il battesimo ufficiale è avvenuto con il pranzo di Pasqua. Poi l'alluvione ha rallentato un po' i piani. "Non possiamo certamente paragonare la nostra situazione a quella vissuta da chi ha perso tutto - prosegue - Noi abbiamo subìto uno slittamento della stagione di un mese. E a giugno abbiamo realizzato quello che avremmo ottenuto a maggio. Ma andiamo avanti senza fare il passo più lungo della gamba e possiamo ritenerci soddisfatti".





Il loro lavoro si caratterizza per la ricerca della qualità. "Come offerta gastronomica, partendo dalla colazione - va avanti Stefano - abbiamo deciso di affidarci a produttori del territorio. I dolci sono preparati da una pasticceria di Ravenna, frutta e verdura vengono da un'azienda di Santerno, pesce e carne arrivano dalla zona o comunque da mare italiano e regioni limitrofe. E quando della materia prima per dei piatti scarseggia, li sostituiamo con altri che rispettano la stagionalità. La cucina è guidata da Federica, la nostra giovane chef, che ha meno di trent'anni". E per i cocktail, nel weekend "ci danno una mano i ragazzi del Soul Club della darsena. Vogliamo affidarci a persone del territorio che sanno fare bene le cose".

In questi primi mesi sono diventati anche locale amico Slow Food: "Insieme alla sezione di Ravenna abbiamo organizzato una cena di abbinamento di vini a prodotti presidio Slow Food, molti dei quali del territorio romagnolo". Il primo giugno, grazie a un loro evento hanno raccolto fondi destinati al Rione Verde di Faenza. E insieme al Csi (Centro sportivo italiano) hanno messo in piedi un centro estivo per bambini che inizierà a luglio. "Vogliamo che il nostro bagno diventi un punto di ritrovo e di socialità per persone di tutte le fasce d'età - va avanti Stefano - dalle famiglie ai giovani, che possono divertirsi nei weekend con i nostri dj-set animati da Saul, Andrea20hz e Geo From Hell".

Il progetto Bagno Maris si fonda su tre persone che hanno cementato il loro rapporto negli anni, passando anche da passioni sportive comuni. "Io e Matteo, insieme ad altri amici - ricorda Stefano - abbiamo fondato nel 2007 una squadra di calcio a 11, l'Hacker Ravenna. Ci conosciamo da una vita e oggi tanti dei nostri compagni di squadra sono già diventati nostri abituali clienti". Una sfida che li stimola, ma che gli dà qualche pensiero. "Ci siamo messi in gioco, io ho lasciato il mio vecchio impiego e con Riccardo e Matteo vogliamo portare avanti questo lavoro a 360 gradi. Certo l'eventuale applicazione della Bolkestein (la direttiva europea che dovrebbe rimettere a bando tutte le concessioni balneari, ndr) pesa sul nostro futuro. Ma intanto andiamo avanti e a fine di questa prima stagione tireremo le somme", conclude Stefano.