Un nuovo "Percorso Botanico" dalla Romea porterà in sicurezza alla pineta di San Vitale

Un nuovo collegamento alla pineta San Vitale, dedicato agli appassionati di turismo naturalistico. Sarà attvo, grazie ad un investimento del Gruppo Spadoni al ristorante Ca' Del Pino, a Ravenna, un nuovo "Percorso botanico" che permette al locale, che prima aveva come unico affaccio la statale Romea, di essere inserito nel circuito della pineta, fornendo ai visitatori la possibilità di lasciare l'auto nel parcheggio della struttura e passeggiare in sicurezza in escursioni alla scoperta del Parco del Delta del Po.

Il "Percorso botanico" sarà aperto in occasione della Pasqua. Un itinerario ad anello, lungo 1,5 km, in cui attraverso 15 tappe scandite da altrettanti cartelli didascalici si potranno riconoscere le specie tipiche della macchia mediterranea, frassino, biancospino, ligustro, asparago selvatico.

Due sono attualmente i possibili collegamenti al locale, ma sono in fase di apertura altri percorsi. Il primo è appunto il "Percorso botanico", il secondo è quello "Ca’ Vecchia – Piallassa Baiona", che, partendo dal parcheggio in via del Fossatone, e congiungendosi al Percorso botanico, consente di raggiungere la Piallassa Baiona. È lungo circa 3 km ed è il più corto, il più fruibile dalle famiglie e dal turista che in circa un’ora vedranno tutto quello che offre la pineta, dall’affaccio sulla valle e sull'Isola dei Pavoni, da cui è possibile vedere anche l’Isola degli Spinaroni, alla Buca del Cavedone con l’avifauna tipica del luogo e dove si incontrano i cavalli che vivono liberamente nella pineta. E ancora la Ca’ Vecchia, una delle antiche case delle aie in cui si ammassavano le pigne dei pini in attesa di estrarne i pinoli e l’Oratorio Madonna del Pino, una minuscola chiesetta immersa nella natura.

"Il collegamento di Ca’ del Pino alla pineta è avvenuto grazie all’investimento del Gruppo Spadoni – spiega l’amministratore unico Beatrice Bassi – in ottemperanza al programma di attività presentato e previsto dal bando stesso, in totale collaborazione con l’assessorato comunale al Verde, il Parco del Delta del Po e le organizzazioni volte a promuovere l’area".

Sono stati creati una nuova recinzione, un cancello pedonale per garantire la sicurezza degli accessi, praticabile solo quando il ristorante è aperto e in collegamento con lo stesso, impianti di illuminazione e un’area per lasciare l’auto senza pericoli stradali. "Si tratta di un investimento importante, di oltre 50mila euro - prosegue Bassi -. Mi auguro che questo impegno privato a favore del pubblico venga promosso da tutti i soggetti interessati sia ai ravennati che ai turisti regionali, nazionali ed esteri".