Oltre trent'anni di professionismo nel basket nazionale: a Pasquale Preti il ringraziamento della sua Massa

Una storia di oltre trent'anni calcando il palcoscenico del basket nazionale. Pasquale Preti, 89enne, ha percorso la sua carriera dal dopoguerra fino agli anni '70, giocando da guardia in franchigie importanti come Imola, Bologna, Reggio Emilia e Pistoia. Andando quasi sempre in doppia cifra di punti segnati. La sua Massa Lombarda gli ha tributato un ringraziamento con la consegna in municipio, dalle mani del sindaco Daniele Bassi, di una pergamena celebrativa.

Oltre che per la sua carriera sportiva, Preti è conosciuto in città per aver gestito un bar nel centro storico, di fronte alla chiesa di San Paolo. Al suo fianco la moglie Luciana, con la quale è sposato da 64 anni. Entrambi sono stati apprezzatissimi baristi, con un rapporto di grande cordialità e amicizia con gli abituali clienti che per i 33 anni di attività hanno condiviso momenti importanti di socialità, aggregazione e vita cittadina.

Ora è facile incontrare il sorriso di Pasquale a spasso con Willy, il suo amato cagnolino di 16 anni.

"Per tutti noi - afferma il sindaco Bassi - Pasquale ci ricorda la bellezza dei rapporti umani cordiali, la gentilezza nel modo di porsi e l'educazione, il rispetto. Ha valorizzato il proprio talento sportivo in un'epoca, immediatamente dopo la seconda guerra mondiale, con tenacia e grande determinazione. In una parola Pasquale rappresenta per tutti noi un bell'esempio di simpatia e generosità".